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Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'nin 36. Yıl Dönümünü Kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'nin 36. yıl dönümünü kutlayarak destek mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:17
Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'nin 36. Yıl Dönümünü Kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Filistin devletinin ilanının 36. yıl dönümünü coşkuyla kutlayan bir mesaj yayımladı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dost ve kardeş Filistin Devleti'nin ilanının 36. yıl dönümü kutlu olsun! İşgal, ilhak ve soykırım girişimlerine karşı onurlu bir direniş sergileyen Filistin halkının özgürlük mücadelesinde her daim yanındayız. İki devletli çözüm temelinde 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti'ne olan desteğimiz bakidir." ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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