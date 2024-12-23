Dışişleri Bakanlığı, Gagauz Özerk Yeri'nin 30. Yıl Dönümünü Kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsünün kabulünün 30. yıl dönümünü kutladı. Bu özel gün hakkında yapılan yazılı açıklamada, Moldova Parlamentosu tarafından kabul edilen yasanın tarihi, 23 Aralık 1994 olarak belirtildi.

Açıklamada, Gagauz Özerk Yeri'nin hukuki statüsünün, Gagauz Türklerinin hak ve menfaatlerini koruma altına aldığı vurgulandı. Ayrıca, bu özerkliğin, Moldova’nın huzur ve istikrarını pekiştirdiği ve Türkiye ile Moldova arasında özel bir dostluk köprüsü inşa ettiği ifade edildi.

Bakanlık, Türkiye'nin Moldova’nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauz Türklerine ve Gagauz Özerk Yeri'ne destek vermeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.