DOLAR
35,21 -0,03%
EURO
36,8 -0,2%
ALTIN
2.977,06 -0,29%
BITCOIN
3.378.259,43 -0,44%

Dışişleri Bakanlığı, Gagauz Özerk Yeri'nin 30. Yıl Dönümünü Kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsünün 30. yıl dönümünü kutladı ve Türkiye'nin desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 11:04
Dışişleri Bakanlığı, Gagauz Özerk Yeri'nin 30. Yıl Dönümünü Kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Gagauz Özerk Yeri'nin özel hukuki statüsünün kabulünün 30. yıl dönümünü kutladı. Bu özel gün hakkında yapılan yazılı açıklamada, Moldova Parlamentosu tarafından kabul edilen yasanın tarihi, 23 Aralık 1994 olarak belirtildi.

Açıklamada, Gagauz Özerk Yeri'nin hukuki statüsünün, Gagauz Türklerinin hak ve menfaatlerini koruma altına aldığı vurgulandı. Ayrıca, bu özerkliğin, Moldova’nın huzur ve istikrarını pekiştirdiği ve Türkiye ile Moldova arasında özel bir dostluk köprüsü inşa ettiği ifade edildi.

Bakanlık, Türkiye'nin Moldova’nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauz Türklerine ve Gagauz Özerk Yeri'ne destek vermeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzey Kore'den Rusya'ya Mühimmat Sevkiyatında Üç Kat Artış
2
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Suriye'nin Yeni Yönetimiyle Görüşme Gerçekleştirdi
3
Muğla'da Feci Kaza: Otobüs ile Çarpışan Araçta Bir Çift Hayatını Kaybetti
4
İran: Suriye'deki Yönetimle Bağlantımız Yok!
5
İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
6
Sosyal Medyadan Giysi Satış Vaadiyle 29 Dolandırıcı Yakalandı
7
İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında 14 Sivil Hayatını Kaybetti

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek