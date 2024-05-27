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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Erdoğan'a yönelik ithamlarına sert tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımına sert tepki gösterdi. Ayrıca açıklamada, İsrail'in Filistin'deki insan hakları ihlallerine de dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 22:37
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Erdoğan'a yönelik ithamlarına sert tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Erdoğan tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret dolu paylaşımına sert bir tepki gösterdi. Bakanlığın yazılı açıklamasında, Katz'ın Erdoğan'a karşı sergilediği saygısız üslup ve asılsız ithamlarının, İsrail'in Filistin'deki işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çaba olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın Filistinliyi öldürdüğü vurgulanarak, özellikle dün gece bir çadır kampına yapılan saldırıda onlarca masum Filistinlinin barbarca katledilmesinin altı çizildi. Netanyahu hükümetinin bu suçlara ortak olan herkesin uluslararası mahkemelerde yargılanacağına dair değerlendirmesi de açıklamada yer aldı.

Türkiye'nin adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğinin altı çizilirken, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın hakaret içeren paylaşımı da kınandı. Dışişleri Bakanlığı, uluslararası kamuoyunu İsrail'in Filistin'deki işlediği insan hakları ihlallerine karşı duyarlı olmaya çağırdı.

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