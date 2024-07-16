Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yönelik saldırılarını kınadı

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E SERT TEPKİ



Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin hastaneye zarar vermesinin ve burayı askeri üs olarak kullanmasının, İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi amaçlayan sistematik politikalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Filistin basınında yer alan ve Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğrafın, İsrail'in uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğinin yeni bir delili olduğu belirtildi. Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin, Gazze'de kanser hastalarına hizmet veren tek merkez olduğuna dikkat çekildi.



TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ VE ULUSLARARASI HUKUK ÇAĞRISI

Türkiye, bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti. İsrail'in saldırılarının, uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Filistin halkının haklarının ihlali anlamına geldiği ifade edildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

7 Ekim 2023'te, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Filistinlilere ve kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme gerekçesiyle İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenledi. İsrail, bu saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu saldırının ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılar başlattı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 664 Filistinli hayatını kaybetti, 89 bin 97 kişi yaralandı. Gazze'de enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi.



İSRAİL'İN KAYIPLARI VE ESİR DEĞİŞİMİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.