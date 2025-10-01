Dışişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırısı 'Terör Eylemi'

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlediği saldırıyı masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 23:00
Bakanlık, saldırıyı uluslararası sularda gerçekleştirilen bir terör eylemi olarak nitelendirdi

Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyı, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olarak değerlendirdi.

Açıklamada, söz konusu eylemin hem insani hem de hukuki açıdan ciddi sonuçlar doğurduğu vurgulandı. Bakanlık, olayın uluslararası hukuk ve deniz güvenliği perspektifinden ele alınması gerektiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında, saldırının uluslararası toplumun dikkatine sunulduğu ve benzer eylemlere karşı kararlı duruşun sürdürüleceği ifade edildi.

