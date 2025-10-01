Dışişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırısı 'Terör Eylemi'

Bakanlık, saldırıyı uluslararası sularda gerçekleştirilen bir terör eylemi olarak nitelendirdi

Dışişleri Bakanlığı, Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyı, masum sivillerin hayatını tehlikeye atan bir terör eylemi olarak değerlendirdi.

Açıklamada, söz konusu eylemin hem insani hem de hukuki açıdan ciddi sonuçlar doğurduğu vurgulandı. Bakanlık, olayın uluslararası hukuk ve deniz güvenliği perspektifinden ele alınması gerektiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında, saldırının uluslararası toplumun dikkatine sunulduğu ve benzer eylemlere karşı kararlı duruşun sürdürüleceği ifade edildi.