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Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama: İrtibat Kesilen 3 Türk'le İlgili Temaslar Devam Ediyor

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e geçerken irtibat kesilen 3 Türk vatandaşının durumu için temaslarının sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:58
Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama: İrtibat Kesilen 3 Türk'le İlgili Temaslar Devam Ediyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kritik Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışan ve irtibat kesilen üç Türk vatandaşının akıbeti konusunda ilgili makamlarla temasların sürdüğünü bildirdi.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu üç Türk vatandaşının durumuyla ilgili önemli bilgilere yer verdi. Paylaşımda, "Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken irtibat kesilen üç vatandaşımızın akıbeti konusunda temaslarımız devam etmektedir."

Devam eden temaslarla birlikte, vatandaşların aileleri düzenli biçimde bilgilendirilmektedir. Konunun yakından takip edildiği belirtilirken, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

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