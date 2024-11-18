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Dışişleri Bakanlığı'ndan Bloomberg'e Yanıt: İddialar Gerçeği Yansıtmıyor

Dışişleri Bakanlığı, Bloomberg'in Türkiye ile ilgili Ukrayna haberini reddetti ve diplomatik girişimlerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:42
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bloomberg'e Yanıt: İddialar Gerçeği Yansıtmıyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerini desteklediğini açıkladı. Ancak, Bloomberg'in bugün yayımladığı haberde Türkiye ile ilgili bölümlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Bloomberg ile İlgili İddialara Karşı Çıkılması

Kaynaklar, Türkiye'nin savaşın durdurulması yönünde bir teklif hazırladığı yönündeki iddialara sert bir yanıt vererek, “Bloomberg haber ajansı tarafından yayımlanan haberin Türkiye ile ilgili kısımları gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadesini kullandı.

Bloomberg'in haberinde, Türkiye'nin önerisinin, Ukrayna'nın Rusya'ya bazı tavizler vermesini öngördüğü öne sürülmüştü. Ancak, Dışişleri Bakanlığı bu ve benzeri haberlerin asılsız olduğunu önemle vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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