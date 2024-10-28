Dışişleri Bakanlığı'ndan Çad'daki Terör Saldırısına Dair Üzüntü Dolu Açıklama

Dışişleri Bakanlığı'nın Çad'daki Terör Saldırısı Üzerine Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Çad Gölü vilayetinde bulunan bir askeri tesise 27 Ekim gecesi düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren askerlere dair endişe verici bir açıklama yaptı.

Üzüntü Duyuyoruz

Bakanlık, bu vahim saldırıda yaklaşık 40 Çadlı askerin hayatını kaybettiğinin ve çok sayıda yaralı bulunduğunun haberdar olduğunu belirterek, bu durumu derin bir üzüntüyle karşıladığını duyurdu.

Taziye Mesajı

Açıklamada, Çad halkına başsağlığı dileyerek, hayatını kaybedenlerin ruhuna Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulunuldu. Çad'daki bu terörist saldırının ardından, uluslararası toplumun bu tür olaylara duyarlılığı arttırması gerektiği vurgulandı.