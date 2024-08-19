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Dışişleri Bakanlığı'ndan Dünya İnsani Yardım Günü Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Dünya İnsani Yardım Günü’nde Gazze’deki Filistinli kurbanları ve insani yardım çalışanlarını andı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:36
Dışişleri Bakanlığı'ndan Dünya İnsani Yardım Günü Açıklaması

Dünya İnsani Yardım Günü’nde Mesaj

Dışişleri Bakanlığı, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, Gazze'de yaşanan trajediye dikkat çekti. Bakanlık, Gazze’de çoğunluğu çocuk ve kadın 40 binden fazla masum Filistinli’nin hayatını kaybettiğini belirtirken, bu durumu kınadı.

İnsani Yardım Görevlilerine Vurgu

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, özellikle UNRWA (Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) çalışanları başta olmak üzere, insani yardım çalışanları ve gönüllülerin fedakarca görev yaptıkları aktarıldı. Ayrıca, insani yardım görevlilerinin öldürülmesinin kabul edilemez bir durum olduğu ifade edildi.

Uluslararası Hesap Verme Çağrısı

Paylaşımda, İsrail’in insani yardıma yönelik saldırılarının insanlığa karşı suç teşkil ettiği vurgulanarak, "eli kanlı Binyamin Netanyahu hükümetinin uluslararası mahkemeler önünde hesap vermesi gerektiği" ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, dünyanın dört bir yanında fedakarlıkla görev yapan insani yardım çalışanlarına şükranlarını sundu.”

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