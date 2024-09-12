Dışişleri Bakanlığı'ndan Eygi'nin Türkiye'ye Nakli Hakkında Açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının yarın Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını duyurdu.

Naaşın Türkiye'ye Getirilmesi

Bakanlığın yazılı açıklamasında, Eygi'nin naaşının Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu tarafından yapılan işlemler sonucunda ülkeye nakledileceği belirtildi. "Merhumenin naaşının yarın ülkemize varması öngörülmektedir" ifadesiyle sürecin hızla ilerlediğinin altı çizildi.

Yaşamını Yitiren Eygi'ye Saygı

Bakanlık, Eygi'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle ailesine başsağlığı dileyerek, "Soykırımcı hükümet tarafından işlenen bu cinayeti bir kez daha lanetliyoruz. Cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

Naaşın Taşıma Süreci

Edinilen bilgilere göre, Eygi'nin naaşı bu gece Ben Gurion Havalimanı'ndan önce Bakü'ye, ardından yarın İstanbul'a ulaştırılacak. Defin işlemlerinin Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Eygi'nin Gösterideki Rolü

Aktivist Eygi, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Filistinlilere destek amacıyla katıldığı bu gösteride başından vurularak ağır yaralanmıştı ve hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü olan Eygi, insan hakları için mücadele eden bir aktivisttir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini kınayarak, İsrail'in insanlığa karşı suçlarının hukuk önünde hesap vermesi için her platformda çaba göstereceklerini belirtti.