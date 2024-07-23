Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistinli Gruplara Destek

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de gerçekleştirdikleri buluşmayı ve milli birliği sağlama hedefiyle kabul ettikleri bildiriyi memnuniyetle karşıladı. Milli Birlik Vurgusu
Bakanlık yetkilileri, bu tür zirvelerin önemi üzerinde durarak, Filistin halkının birleşik bir şekilde haklarını savunabilmesinin gerekliliğini vurguladı.
Uluslararası Destek
Ayrıca, duyurulan bildirinin uluslararası camiada daha fazla destek bulması için çaba sarf edileceği ifade edildi.