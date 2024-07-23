Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistinli Gruplara Destek

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Filistinli siyasi oluşumların Pekin'de gerçekleştirdikleri buluşmayı ve milli birliği sağlama hedefiyle kabul ettikleri bildiriyi memnuniyetle karşıladı. Milli Birlik Vurgusu

Bakanlık yetkilileri, bu tür zirvelerin önemi üzerinde durarak, Filistin halkının birleşik bir şekilde haklarını savunabilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Uluslararası Destek

Ayrıca, duyurulan bildirinin uluslararası camiada daha fazla destek bulması için çaba sarf edileceği ifade edildi.