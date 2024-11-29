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Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib ve Suriye Gelişmeleri Üzerine Açıklama

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, İdlib ve çevresindeki artan terör saldırılarına karşı güçlü bir uyarıda bulundu ve uluslararası iş birliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 18:36
Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib ve Suriye Gelişmeleri Üzerine Açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib ve Çevresindeki Gelişmelere Dikkat

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İdlib ve mücavir bölgelerde yaşanan son gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Keçeli, Tel Rıfat ve Münbiç’teki terör gruplarının, mevcut istikrarsızlık ortamını fırsata çevirmeye çalışarak, sivil halkı ve Türkiye’yi hedef alan saldırılarındaki artışı dikkatle izlediklerini belirtti.

Mücbir Durum ve Uluslararası İşbirliği

Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu bölgelerdeki terörist varlığının sona erdirilmesi için daha önce varılan mutabakatların uygulanmamış olmasının endişelerini artırdığını ifade etti. “Sınırımızın sıfır noktasında bulunan İdlib ve mücavir bölgede sükunetin muhafazası ülkemiz açısından öncelikli bir meseledir.” diyen Keçeli, 2017 yılından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile ilgili mutabakatların tesis edildiğini hatırlattı ve Türkiye’nin bu mutabakatların gereğini hassasiyetle yerine getirdiğine dikkat çekti.

Ayrıca, son günlerde İdlib’e yönelik saldırıların, Astana mutabakatlarının ruhuna zarar verme potansiyeline sahip olduğunu ve ciddi sivil kayıplara yol açtığını vurgulayan Keçeli, bu konuda gerekli uyarıları uluslararası platformlarda yaptıklarını da kayda geçirdi.

Geleceğe Yönelik Tehditler ve Türkiye’nin Öncelikleri

Son çatışmaların bölgedeki gerginliği arttırdığını belirten Keçeli, Türkiye için, yeni istikrarsızlıklara yol açılmaması ve sivil halkın zarar görmemesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi. Ayrıca, “Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğüne atfettiğimiz önem ve terörle mücadeleye verdiğimiz öncelik çerçevesinde gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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