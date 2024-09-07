Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına karşı sert bir şekilde yanıt verdi. Bakanlık, Katz’ın paylaşımını eleştirerek, "Adı geçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Yanlış Bilgiler ve İftira

Bakanlık, Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında yalan ve iftiralara dayalı bir paylaşımda bulunduğunu belirtti. Açıklamada, "Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır." denildi. Filistinlilerin Haklı Davası

Ayrıca, Türkiye’nin gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edeceği vurgulandı.