Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin Derec mahallesinde bir okul binasına sığınan sivilleri hedef almasının insanlık suçu olduğunu bildirdi.

İnsani Değerler ve Savaş Kuralları

Bakanlık, açıklamasında, "İsrail, Gazze'nin Derec mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir" ifadesini kullandı. Bu durum, uluslararası insan hakları ve savaş hukuku açısından ciddi bir ihlal olarak değerlendirilmektedir.

Uluslararası Toplumun Rolü

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun, bu tür ihlallere karşı daha etkin bir tutum sergilemesi gerektiğini vurguladı. Bu olayın, savaş dönemlerinde sivil halkın korunması gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekildi.