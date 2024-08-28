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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasa dışı Batı Şeria operasyonlarını ve Gazze'deki uygulamaları kınadı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 18:46
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria üzerinde gerçekleştirdiği yasa dışı operasyonları ve İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınadı.

Açıklamada Dikkat Çeken İfadeler

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonları ve Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıma niyetini açıkça kınıyoruz."

Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik "soykırımcı politikaları" uluslararası güvenliği tehdit eden bir unsur olarak değerlendirildi.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Açıklamada, "İsrail'in, Filistin halkına karşı uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır." denildi. Ayrıca, İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen bazı ülkelerin uygunsuz davranışlarını gözden geçirmesi gerektiği ifade edildi.

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