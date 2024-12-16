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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki: Golan Tepeleri'ndeki Yerleşimler Kınandı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yasa dışı yerleşim genişletme kararını şiddetle kınadı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 12:01
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki: Golan Tepeleri'ndeki Yerleşimler Kınandı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasına karşı şiddetli bir kınama mesajı yayınladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu tür eylemlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilirken, Filistin ve Suriye gibi ülkelerin toprak bütünlüğünün ihlali olarak değerlendirildiği vurgulandı.

Ayrıca, bu durumu uluslararası tahkime açmanın önemine dikkat çekilerek, İsrail hükümetinin bu tür politikaları ile bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğine dikkat çekildi.

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