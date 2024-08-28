Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Eylemlerine Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Cezai Tedbirler Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, son dönemde İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı sergilediği, uluslararası hukuk bağlamında kabul edilemez eylemlere yönelik sert bir açıklama yaptı.

Uluslararası Hukukun Açık İhlali

Yapılan açıklamada, İsrail'in bu eylemlerinin tamamen uluslararası hukuku hiçe saydığına dikkat çekilerek, "Bu tür eylemlere karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin bir an önce alınması şarttır" ifadeleri kullanıldı.

Gelecek Adımlar

Bakanlık, sözü geçen olumsuz gelişmelerin Filistin halkı üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.