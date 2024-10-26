Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in İran'a Saldırısına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını duyurdu. Yazılı bir açıklama ile gündeme getirilen bu durum, bölgedeki güvenlik sorunlarını yeniden gündeme getirdi.
İsrail'in Eylemleri ve Bölge Üzerindeki Etkisi
Açıklamada, "İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze'de insanlık suçları işleyen, Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan'da her gün sivilleri hedef alan İsrail, bölgemizi büyük bir savaşa sürüklüyor" ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı, hukukun uygulanması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı. Açıklamada, "Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi vurguluyoruz. Orta Doğu'da barışın yeniden sağlanması için bölge ülkelerinin ve uluslararası aktörlerin sağduyulu bir yaklaşım benimsemesi elzemdir" değerlendirmesine yer verildi.
Uluslararası Toplumun Acil Hareketi Gerekiyor
Dışişleri Bakanlığı, hukukun uygulanması ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı. Açıklamada, "Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi vurguluyoruz. Orta Doğu'da barışın yeniden sağlanması için bölge ülkelerinin ve uluslararası aktörlerin sağduyulu bir yaklaşım benimsemesi elzemdir" değerlendirmesine yer verildi.