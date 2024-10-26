Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in İran'a Saldırısına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadığını duyurdu. Yazılı bir açıklama ile gündeme getirilen bu durum, bölgedeki güvenlik sorunlarını yeniden gündeme getirdi.

İsrail'in Eylemleri ve Bölge Üzerindeki Etkisi