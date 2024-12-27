Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Mescid-i Aksa Baskınına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını sert bir dille kınadı.

Bakanlık, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "İsrailli bir bakanın (Ben-Gvir) Mescid-i Aksa’ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz. İsrailli yetkililerin Gazze’de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa’daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, açıklamada uluslararası topluma, İsrailli yetkililerin gerginliği artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunuldu.

Hatırlanacağı üzere, Ben-Gvir dün sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.