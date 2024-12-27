DOLAR
35,22 -0,15%
EURO
36,77 0,02%
ALTIN
2.961,2 0,55%
BITCOIN
3.368.119,92 -0,05%

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Mescid-i Aksa Baskınına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınadı ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:24
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Mescid-i Aksa Baskınına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını sert bir dille kınadı.

Bakanlık, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "İsrailli bir bakanın (Ben-Gvir) Mescid-i Aksa’ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz. İsrailli yetkililerin Gazze’de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa’daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, açıklamada uluslararası topluma, İsrailli yetkililerin gerginliği artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunuldu.

Hatırlanacağı üzere, Ben-Gvir dün sabah saatlerinde İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay Elmadağ’da 'İbrahim Özdemir Sevgi Butiği' Açtı
2
Yemen'in Hudeyde Limanı ve Sana Havalimanı Yeniden Faaliyette
3
MKE'nin Yeni Nesil Keskin Nişancı Tüfeği: MKE-408 Tanıtıldı
4
Çorum Barosu Yeni Hizmet Binasının Temeli Atıldı
5
CHP'li Bağcıoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
6
Özgür Özel: "Suriye'nin İstikrarı İçin Avrupa Birliği ile İş Birliği Gerekiyor"
7
Erdoğan Balıkesir'de Konuştu: 'Baas Rejimi Düştü, Yasını Sadece Ana Muhalefet Tutuyor'

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi