Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Saldırılarına Lanet

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin Han Yunus bölgesinde ilan ettiği sözde 'insani bölge'de gerçekleştirdiği saldırıları kınadı. Bakanlık, bu saldırılarda sivillerin bulunduğu çadırların hedef alınarak onlarca Filistinli'nin hayatını kaybetmesini sert bir dille lanetledi.

Sivillere Yönelik Saldırılara Tepki

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür eylemlerin uluslararası hukuk ve insan hakları ihlali olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumu bu duruma karşı daha fazla duyarlı olmaya çağırdı.

Açıklama, gerginliklerin arttığı bu dönemde sivil kayıpların önlenmesi için acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi ve İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini ifade etti.