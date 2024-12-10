DOLAR
34,85 -0,06%
EURO
36,73 0,12%
ALTIN
2.995,01 -0,65%
BITCOIN
3.399.747,2 -1,05%

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye İhlalleri İçin Sert Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarında ilerleyişini kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal ederek kınadı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 13:21
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye İhlalleri İçin Sert Açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlal edilerek Suriye topraklarında gerçekleştirilen ilerlemeleri şiddetle kınadı.

Bakanlık, olayın uluslararası hukuka ve bölgesel istikrara açıkça zarar verdiğini vurgulayarak, İsrail'in bu tür eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bu açıklama, bölgedeki gerilimin artmasına neden olabilirken, Dışişleri Bakanlığı'nın uluslararası toplumdan dikkatli ve uygun bir yanıt beklediğini de ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
27. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni Gerçekleşti
2
Kasımda Hava Yolu ile Seyahat Eden Yolcu Sayısı 16,3 Milyon
3
Kuzey Kore, Güney Kore'deki Sıkıyönetim Girişimine Sessiz Kalıyor
4
Yayladağı Sınır Kapısı'nda Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Süreci Devam Ediyor
5
BM: İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki İşgali, Uluslararası Anlaşmanın İhlali
6
Gazze'de Can Kaybı 44 Bin 786’ya Ulaştı, İsrail Saldırıları Devam Ediyor
7
Bakan Şimşek: Küresel Koşullar 2024'te Türkiye'yi Destekleyecek

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!

Ehliyet Alma Yaşı 16'ya Düşürüldü! Resmi Gazete'deki Değişiklikler

Chery'den 0 Faizli Kredi İmkanı ile TIGGO8 PRO MAX Satışı Başladı

Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı