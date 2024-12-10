Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye İhlalleri İçin Sert Açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlal edilerek Suriye topraklarında gerçekleştirilen ilerlemeleri şiddetle kınadı.

Bakanlık, olayın uluslararası hukuka ve bölgesel istikrara açıkça zarar verdiğini vurgulayarak, İsrail'in bu tür eylemlerinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Bu açıklama, bölgedeki gerilimin artmasına neden olabilirken, Dışişleri Bakanlığı'nın uluslararası toplumdan dikkatli ve uygun bir yanıt beklediğini de ortaya koydu.