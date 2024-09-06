Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Türk Vatandaşı Cinayetine Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Şiddet İçeren Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'nın Nablus kentinde, Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin, İsrail askerleri tarafından hayatını kaybetmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Olayın Dikkat Çeken Ayrıntıları

Açıklamada, "Ayşenur Ezgi Eygi' adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğünü derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadeleri yer aldı.

Bir Cinnetten Daha Fazlası

Bakanlık, Türk vatandaşı için Allah’tan rahmet dilerken, ailesine başsağlığı temennisinde bulundu. Özellikle, Netanyahu hükümeti tarafından gerçekleştirilen bu eylemin kınanması gerektiğinin altı çizildi.

"İsrail, Filistinlilerin haklarını savunanlara ve soykırıma karşı barışçıl bir mücadele yürüten herkese yönelik bir yıldırma politikası güdüyor. Ancak, bu şiddet politikası kesinlikle sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları, ve onlara destek veren ülkeler, mutlaka uluslararası mahkemeler önünde hesap verecektir." denildi.