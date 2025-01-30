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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in UNRWA Yasaklamasına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'nın Filistin'deki faaliyetlerini yasaklama kararını kınadı ve uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 16:01
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in UNRWA Yasaklamasına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararını kınadı.

Uluslararası Hukukun İhlali

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı. Açıklamada, "İsrail'in, Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan işgal ve ilhak politikalarının yeni bir aşamasını teşkil eden bu adımı kınıyoruz. Bu kararla Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmayı hedeflediği de açıktır" ifadelerine yer verildi.

UNRWA'nın Önemi

1949 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kurulan UNRWA, BM üyesi ülkelerin güçlü desteğiyle milyonlarca Filistinliye insani yardım ve temel hizmetleri ulaştırıyor. Dışişleri Bakanlığı, "Bu kritik dönemde uluslararası toplumu UNRWA'ya sahip çıkmaya ve bölgesel barış için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Türkiye, UNRWA'yı desteklemeye ve Filistin halkının haklarını savunmaya kararlılıkla devam edecektir" şeklinde vurguladı.

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