Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa Baskınına Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın Mescid-i Aksa'ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınadığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, bu tür eylemlerin ulusal ve uluslararası barışı tehdit ettiğinin altı çizildi.

Mescid-i Aksa'nın İslam dünyası için önemi vurgulanan açıklamada, bu tür ihlallerin tahammül edilemeyecek ölçüde provoke edici olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı, söz konusu olayın huzur ve güven ortamını bozduğunu kaydederek, uluslararası toplumu bu tür girişimlere karşı kapsamlı önlemler almaya çağırdı.