Dışişleri Bakanlığı'ndan İsveç'teki Okul Saldırısına Taziye Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'teki bir okulda gerçekleşen acı dolu saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İsveç halkına taziyelerini iletti. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Örebro kentinde düzenlenen bu saldırının ardından duyulan derin üzüntü ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerde bulunulurken, yaralılara da acil şifalar dilendi. Saldırıda yaklaşık 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsveç polisi'nin açıklamasında, toplam yaralı sayısının kesinleşmediği, ancak ölenlerin kimlik tespitinin sürdüğü ve ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğu bilgisi verildi.