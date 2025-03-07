Dışişleri Bakanlığı'ndan Lazkiye'deki Çatışmalara Dikkat Çeken Açıklama

Dışişleri Bakanlığı'nın Çatışmalara Karşı Uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin Lazkiye ilindeki ordu ile devrik rejim güçleri arasında süregelen çatışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Keçeli, bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgenin huzuruna karşı olan bir tehdit haline gelmesine asla izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Lazkiye'deki Gelişmeler

Keçeli, X sosyal medya hesabı üzerinden Lazkiye ve çevresindeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla yoğun bir çaba gösterildiğine dikkat çeken Keçeli, Lazkiye'deki gerilimin ve güvenlik güçlerinin hedef alınmasının, Suriye'nin gelecekte birlik ve beraberlik içinde ilerlemesine yönelik çabalara zarar verebileceğini vurguladı.

Suriyelilerin Huzuru İçin Kararlılık

Keçeli, şöyle devam etti: "Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir."

Öncü Keçeli, Lazkiye'deki olaylarla ilgili de yürütülen arama tarama faaliyetlerinin genişletildiğine dikkat çekti. Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken, bölgedeki çatışmalar devam ediyor.

Protestolar ve Kaybedilen Hayatlar

Son yaşanan olaylarda devrik rejim güçlerinin düzenlediği bir saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Ayrıca Şam, İdlib, Humus, Hama, Dera, Kuneytra ve Halep gibi birçok şehirde, güvenlik güçlerine yapılan saldırıları protesto eden binlerce kişi meydanlarda toplandı.