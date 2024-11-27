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Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'da Ateşkes Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da ateşkes müzakerelerinin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:53
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'da Ateşkes Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'da Ateşkes Vurgusu

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Bakanlık, bu gelişmenin bölgedeki huzur ortamına katkı sağlayacağını belirterek, ateşkesin kalıcı olmasını temenni ettiğini ifade etti.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, Lübnan'da süregelen çatışmalar nedeniyle yaşanan insani krizlerin bir an önce sona ermesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, uluslararası topluluğun desteğiyle bu tür müzakerelerin ilerletilmesinin önemine dikkat çekildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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