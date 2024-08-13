Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Tefrikalı Açıklama

Son günlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen baskınlar hakkında Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli grup, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiştir. Bu eylem, mevcut gerilimi artıracak bir kışkırtmadır," denildi.

Baskınlar Ve Sonuçları

Bakanlık, bu tür eylemlerin, bölgedeki huzuru tehdit eden unsurlar olduğuna dikkat çekti. Mescid-i Aksa'nın, hem Filistin hem de İslam dünyası için taşıdığı önemin altı çizildi. Bölge İlişkilerine Etkisi

Açıklamada, bu tür davranışların uluslararası ilişkilerde gerginliğe neden olabileceği vurgulandı ve tüm tarafların itidal göstermesi gerektiği belirtildi.