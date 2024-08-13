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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Açıklaması: Kışkırtma ve Provokasyon

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınayarak, bu eylemin bölgedeki gerilimi artıracağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 18:43
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa Açıklaması: Kışkırtma ve Provokasyon

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli radikallerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına karşı açıklamada bulundu.

Provokatif Baskın İhlali

Bakanlık, aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya, polis koruması altında düzenlenen baskının, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal ettiğini ve bölgede artan gerilimi tırmandıracak bir kışkırtma olduğunu belirtti.

Uluslararası Toplumun Harekete Geçmesi Gerekiyor

Açıklamada, "Bu provokatif eylem, İsrail'in barışa ulaşma niyetinin olmadığını açıkça ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi. Ayrıca, İsrail Hükümeti'nin Gazze'deki saldırılarının durdurulması ve bu tür eylemlerin engellenmesi için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Ben-Gvir'in Açıklamaları

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskına dair, "Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesi konusunda önemli ilerleme kaydettik." şeklinde konuştu.

Baskın, sabah saatlerinde İsrail polisinin korumasında gerçekleştirildi.

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