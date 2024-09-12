Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu Hükümeti'ne Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin gerçekleştirdiği cinayetlere karşı güçlü bir tepki gösterdi.

Cinayetleri Lanetleme

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu suçları bir kez daha lanetlediklerini doğruladı. Ayşenur Ezgi Eygi tarafından yapılan açıklamada, bu tür eylemlerin uluslararası hukuk çerçevesinde kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Cezasızlıkla Mücadele

Bakanlık, söz konusu suçların cezasız kalmaması için her türlü çabayı göstereceğini taahhüt etti. Bu süreçte uluslararası toplumun da aynı kararlılıkta hareket etmesi gerektiği ifade edildi.