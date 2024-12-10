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Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama: İsrail'in İşgalci Zihniyeti Yeniden Ortaya Çıktı

Dışişleri, Suriye halkının barış umudunu artırdığı dönemde İsrail'in işgalci zihniyetine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 13:24
Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama: İsrail'in İşgalci Zihniyeti Yeniden Ortaya Çıktı

Dışişleri Bakanlığı, Suriye halkının uzun yıllardan beri hasret kaldığı barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin bulunduğu bu kritik dönemde, İsrail'in işgalci zihniyetini tekrar sergilediğini açıkladı. Bakanlık, bu durumu dünya kamuoyuna duyurarak, barış sürecinin önündeki engellerin aşılması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu açıklamada, İsrail'in tutumunun yalnızca bölgedeki istikrarı tehdit etmekle kalmayıp, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğe de zarar vereceği ifade edildi. Dışişleri, Suriye halkının hak ettiği barış ortamının sağlanması için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.

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