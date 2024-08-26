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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

Türkiye, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı ve hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 18:50
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı. Bakanlık, yaşanan olayla ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

Türkiye’nin Duruşu

Açıklamada, saldırının şiddetle kınandığı, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dilendiği ve yakınlarına başsağlığı ifade edildiği vurgulandı. Bakanlık, "Türkiye, terörle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan hükümetiyle ve halkıyla tam dayanışma içerisindedir." sözlerine yer verdi.

Olayın Detayları

Yerli medya kaynaklarına göre, Belucistan'da gece saatlerinde silahlı kişiler tarafından patlak veren olayda, yol kesen teröristler, otobüs ve kamyonlardaki yolcuları indirmiş, kimlik kontrolü sonrasında üzerlerine ateş açmışlardır. Bu saldırı sonucunda en az 23 yolcu yaşamını yitirmiş ve 10 araç da ateşe verilmiştir. Öldürülen yolcuların çoğunun Pencap bölgesinden olduğu belirtilmektedir.

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