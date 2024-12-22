Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, dün Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde düzenlenen terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.