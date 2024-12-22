Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı
Dışişleri Bakanlığı, dün Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesinde düzenlenen terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Açıklamada, Güney Veziristan'daki terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği bilgisi ile derin üzüntü Bakanlık, "Söz konusu menfur saldırıyı kınıyor, şehitlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesinde güçlü dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz," ifadelerine yer verdi. Hatırlatmak gerekirse, Pakistan'ın Makeen kentinde dün güvenlik güçlerine ait kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 16 askerin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
Bakanlık, "Söz konusu menfur saldırıyı kınıyor, şehitlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa diliyoruz. Pakistan'ın terörle mücadelesinde güçlü dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz," ifadelerine yer verdi.
Hatırlatmak gerekirse, Pakistan'ın Makeen kentinde dün güvenlik güçlerine ait kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 16 askerin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.