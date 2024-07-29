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Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama: Netanyahu'nun Sonu Hitler Gibi Olacak

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'ya sert sözlerle yüklendi ve tarihi bir kıyaslama yaptı.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 01:11
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 01:11
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama: Netanyahu'nun Sonu Hitler Gibi Olacak

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, son günlerde yaşanan gerginlikler üzerine dikkat çekici bir açıklama yaptı. Bakanlık, tarihi bir kıyaslama yaparak,soykırımcı Hitler'in sonuyla soy kırımcı Netanyahu'nun sonunun da benzer olacağına vurgu yaptı.

Bu açıklama, uluslararası siyasette yankı uyandırırken, Türkiye'nin duruşunu da net bir şekilde ortaya koymuş oldu.

Tarihi Bir Benzerlik

Açıklamada, tarihi olayların hatırlatılmasıyla birlikte, Netanyahu'nun politikalarının eleştirildiği belirtildi. Dışişleri yetkilileri, bu tür söylemlerin uluslararası barışı tehdit ettiğini ifade etti.

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