Dışişleri Bakanlığı'ndan sert Netanyahu mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları karşısında ciddi bir tepki göstererek.

Hitler ve Netanyahu Kıyaslaması

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun sonu da öyle olacak" ifadelerini kullandı. Filistinlilerin Yanındayız

Açıklamada ayrıca, "Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz" denildi.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın Saldırısı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaret içeren bir paylaşımda bulundu. Bu durum, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırdı.

Son olaylar, uluslararası alanda insanlığın Filistinlilerin yanında duracağına dair inancın güçlendiğini göstermekte.