Dışişleri Bakanlığı'ndan TRT Kameramanına Destek Mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin saldırısına uğrayan TRT kameramanı için geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakanlık, cesur gazetecilerin Filistin'deki hak ihlallerine karşı durmaya devam edeceğini vurguladı.

Gazetecilerin Kararlılığı

Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarının gerçekleri gizleyemeyeceği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cesur ve onurlu gazeteciler, Filistin'de yaşanan zulmü tüm dünyaya duyurmaya kararlılıkla devam edecek. Bakanlığımız bu mücadelede yanlarında olacaktır. İşgalcilerin saldırısı sonucu yaralanan TRT Haber kameramanına acil şifa diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Olayın Detayları

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ulaşmaya çalışan Filistinlileri darbettiği anları kaydeden TRT Haber ekibine saldırıda bulunmuştu. TRT Kudüs ofisi de ekiplerinin İsrail nezdinde geçerli akreditasyon gösteren basın kartlarını birçok kez ibraz ettiklerini duyurmuştu.