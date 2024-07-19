Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına tam destek

ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NIN İSRAİL KARARI



Uluslararası Adalet Divanı, 19 Temmuz’da açıkladığı istişari görüşte, İsrail'in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikaları uygulamakta olduğunu hukuki olarak teyit etti. Bu karar, İsrail’in Filistin topraklarındaki mevcudiyetini sona erdirmesi ve yol açtığı zararı tazmin etmesi gerektiği yönündeki vurgusuyla dikkat çekiyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın bu kararına tam destek verdiğini belirten bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Uluslararası Adalet Divanı, bugün açıkladığı istişari görüşünde, İsrail’in Filistinlilere yönelik işgal ve zulüm politikası uygulamakta olduğunu hukuki olarak teyit etmiştir. Söz konusu görüşte de belirtildiği üzere; İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli ve yol açtığı zararı tazmin etmelidir.”

Açıklamada, uluslararası toplumun İsrail’in hukuk dışı uygulamalarına karşı güçlü bir tavır takınması gerektiği vurgulandı. Türkiye’nin, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı’ndaki sürece destek verdiği belirtilerek, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edileceği ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı, "Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz." şeklinde bir kararlılık mesajı verdi.

