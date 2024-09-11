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Dışişleri Bakanlığı'ndan Vietnam'a Başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Yagi Tayfunu'nda hayatını kaybedenler için Vietnam halkına başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:38
Dışişleri Bakanlığı'ndan Vietnam'a Başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Vietnam'a Destek Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'da yaşanan Yagi Tayfunu'nun neden olduğu can kayıpları nedeniyle derin bir üzüntüyle Vietnam halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Tayfunun Etkileri

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Vietnam’da etkili olan Yagi tayfunu nedeniyle meydana gelen can kayıplarından ve maddi hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Vietnam halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yagi Tayfunu'nun Sonuçları

Yagi Tayfunu, Vietnam'ın kuzey bölgelerini etkisi altına alarak 143 can kaybına neden oldu. Vietnam Afet Önleme ve Kontrol Dairesi, afete ilişkin önemli bilgileri paylaştı. Yüzlerce kişi yaralanmışken, 58 kişi için kayıp arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.

Yardım ve Kurtarma Çalışmaları

Vietnam hükümeti, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonlarını yürütmek amacıyla binlerce askeri personel görevlendirmiştir. Ayrıca, ülkenin kuzey kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi güvenli alanlara tahliye edilmiştir.

Diğer Ülkelerdeki Etkileri

Üzgün bir şekilde, tayfunun Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de etkilemesi sonucunda da 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştur. Bunun yanı sıra, Çin'in Haynan eyaletinde de 7 Eylül'de 4 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştır.

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