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Dışişleri Bakanlığı'nı güçlendirmek için vakıf kurulacak

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, bakanlığın daha etkin bir hale gelmesi için “Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı”nın kurulması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 10:07
Dışişleri Bakanlığı'nı güçlendirmek için vakıf kurulacak

6 Nisan 2024’te yayımlanmış olan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde, Dışişleri Bakanlığını ilgilendiren bölümlerinde bazı değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklikler arasında, Dışişleri Bakanlığı’nın daha etkin hale gelebilmesi için “Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı” kurulması da yer alıyor.

Dünyada, dış temsilcilik sayısı bakımından 3. sırada yer alan Dışişleri Bakanlığı’nın çok daha etkin bir şekilde faaliyet gösterebilmesi için personel sayısının artırılması ve çalışanların niteliğinin daha da yükseltilmesi için bu vakfın kurulması amaçlanmakta. Kurulması planlanan bu vakıf ile akademik ve yabancı dil açısında diplomatların daha da donanımlı olması hedefleniyor.

Kurulması planlanan “Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı”nın diplomatların eğitimlerine destek sağlaması ve uluslararası ilişkilerde katkı göstermesi bekleniyor.

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