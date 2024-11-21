Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunumda önemli noktalara dikkat çekti. Fidan, bu süreçte İsrail'in Filistin halkına yönelik mezalimlerinin sona erdirilmesi için kesintisiz gayret içinde olduklarını belirtti.

Konsolosluk Hizmetleri ve Türk Vatandaşları

Bakan Fidan, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye ile bağlarını koruma çabalarını vurgulayarak, "70'in üzerinde farklı konuda konsolosluk hizmeti sunan ülkelerden biriyiz. 2024'ün başından beri 2,5 milyonu aşkın konsolosluk işlemi gerçekleştirdik" dedi. Ayrıca, 35 Gezici Konsolosluk Hizmeti'nin 45 farklı şehirde verildiği bilgisini paylaştı.

Diplomatik Etkinlikler ve Misyon Ağı

Fidan, Büyükelçiler Konferansı ve Antalya Diplomasi Forumu gibi etkinliklerin uluslararası meseleleri ele alabilmek için önemli olduğunu belirterek, martta düzenlenen forumda 148 ülkeden 4 bin 700'ü aşkın katılımcı'yı ağırladıklarını hatırlattı. 2025’de dördüncü ADF'nin planlandığını da açıkladı.

2025 Bütçesi ve Ekonomik Planlar

Fidan, bakanlığa tahsis edilen 2025 bütçesinin tahmininin 39 milyar TL olduğunu bildirdi. Ayrıca, 2023 yılı kesin hesabında, 17,3 milyar TL harcama yapıldığını ve böylece %97’lik bir gerçekleşme oranı elde edildiğini açıkladı.

Teknolojik Altyapı ve Siber Güvenlik

Bakan, Bakanlığı teknoloji çağına uyumlu hale getirmek amacıyla gerekli adımları attıklarını vurgulayarak, bilgi güvenliğini korumak için siber güvenlik tedbirleri aldıklarını aktardı.

2025 İçin Beklentiler ve Diplomasi Sınıfı Teklifi

Fidan, 2025 yılının zorluklar barındırdığına dikkat çekerek, bu yıllar için azami dikkat gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’nın işleyişini güçlendirmek için 'Dış Politika ve Diplomasi Hizmetleri Sınıfı' oluşturulması için önerilerinin hazırlandığını da belirtti.

Sonuç olarak, Fidan, "Belirsizlikler ortamında yönü ve hedefi belli, kararlı ve güçlü bir aktör olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.