Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülmeye Başladı

Dışişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşmeleri başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesini değerlendirmeye aldı.

Komisyon Toplantısının Detayları

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Görüşmelerde, Dışişleri Bakanlığı bütçesi yanında ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) ile ilgili bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da ele alınacak.

Bakan Fidan'ın Sunumu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığının bütçesi hakkında komisyona bilgi vermeye başladı. Bu sunum, toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komisyona katıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, komisyona katıldı.