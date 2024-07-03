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Dışişleri Bakanlığı: Suriye politikası iddiaları temel tarih bilgisinden yoksun!

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Orta Doğu ve Suriye politikasıyla ilgili yapılan iddialar hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türk dış politikasının devletin ve milletin çıkarlarını esas aldığı vurgulanarak, Türkiye'nin bu anlayışla güçlü tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu Orta Doğu'da barış, istikrar ve refahın tesisini hedeflediği belirtildi.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 09:50
Dışişleri Bakanlığı: Suriye politikası iddiaları temel tarih bilgisinden yoksun!

Türkiye'nin Suriye ve Orta Doğu politikasıyla ilgili son iddialar üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, ülkenin dış politikasının devlet ve millet çıkarlarına dayandığını vurguladı. Bakanlık, Türkiye'nin Orta Doğu'daki güçlü tarihi ve kültürel bağlarıyla barış, istikrar ve refahı hedeflediğini belirtti.

Uluslararası Hukuk ve Adalet İlkeleri Üzerine

Açıklamada, Türkiye'nin dış politikasının uluslararası hukuk, insani değerler ve küresel adalet arayışına dayandığı vurgulandı. "Türkiye, Suriye'deki iç çatışma nedeniyle ortaya çıkan insani krize karşı ilkeli bir duruş sergilemiştir. Milli çıkarlar doğrultusunda dış politikasını güncelleyen ülkemiz, ulusal güvenliği tehdit eden unsurlara karşı gereken adımları atmaktan kaçınmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Siyasi Amaçlı Yanıltıcı Eleştiriler

Bakanlık açıklamasında, demokrasilerde dış politikaya yapıcı eleştiriler getirilmesinin önemine işaret edilerek, "Ancak siyasi amaçlarla gerçeklerin saptırılması ve ideolojik önyargılara dayalı suçlamalar yapılması kabul edilemez." denildi.

Temel Tarih Bilgisi Eksikliği ve İddiaların Analitik Olmaması

Açıklamada, Orta Doğu ve Suriye politikalarıyla ilgili iddiaların analitik bir temele dayanmadığı ve temel tarih bilgisi eksikliği taşıdığı vurgulandı. Türkiye'nin, "ateş çemberine dönüşmüş bir bölgede barış ve istikrar adası" olma başarısına işaret edildi ve bölgedeki çatışmalardan uzak durarak milletin huzur ve güvenliğini sağladığı ve refahını artırdığı belirtildi.

Türkiye'nin Orta Doğu'daki Hedefi: Barış ve İstikrar

Açıklamada, Türkiye'nin Orta Doğu'da barış, istikrar ve refahın tesisini hedeflediği ve ulusal güvenlik için gerekli tüm önlemleri alacağı vurgulandı. Dış politikadaki adımların devlet ve millet çıkarları doğrultusunda atılacağı belirtildi.

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