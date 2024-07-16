Dışişleri Bakanlığı, Umman'da camiye düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı

TÜRKİYE'DEN UMMAN'DA CAMİYE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIYA KINAMA



Dışişleri Bakanlığı, Umman'ın başkenti Muskat'ta bir camiye düzenlenen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırının derin üzüntüyle karşılandığı ve kınandığı belirtildi.

Umman'ın başkenti Muskat'ta bugün gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı. Camiye yönelik düzenlenen bu saldırı, bölge halkını derinden etkiledi ve büyük bir şok yarattı.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, saldırıya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "Umman'ın başkenti Muskat'ta bugün bir camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz." ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, saldırıda yaşamını yitirenlere rahmet, acılı ailelere ve Umman halkına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifalar dilendi.

Türkiye'nin yanı sıra uluslararası toplumdan da birçok ülke ve kuruluş, saldırıyı kınayarak Umman halkına destek mesajları iletti. Birleşmiş Milletler ve çeşitli insan hakları örgütleri, bu tür şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirterek, faillerin bir an önce adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.



Umman yetkilileri, saldırının hemen ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri, saldırganların kimliklerini tespit etmek ve olayın arkasındakileri ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, halkı sakin olmaya ve güvenlik güçlerine yardımcı olmaya davet etti.



ULUSLARARASI TOPLUMUN TEPKİLERİ

Birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluş, saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu. Bu tür saldırıların toplumun huzurunu bozmayı amaçladığını belirten açıklamalarda, dini mekanlara yönelik saldırıların tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu vurgulandı. Dünya genelinde dini hoşgörü ve barışın korunması gerektiğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin yanı sıra, birçok ülke Umman halkına destek mesajları gönderdi. Bu tür olayların karşısında dayanışma içinde olunması gerektiği belirtilirken, Umman halkının yanında oldukları ifade edildi. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve halka gerekli güvence sağlandı.

