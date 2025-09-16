Dışişleri Bakanlığı Yeni Yerleşkesinin Temeli Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Atılacak

15 Temmuz Şehitler Bulvarı Ümitköy'de, 300 bin m² kapalı alana sahip yeni Dışişleri yerleşkesinin temel atma töreni yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 15:48
Dışişleri Bakanlığı Yeni Yerleşkesinin Temeli Yarın Atılıyor

Dışişleri Bakanlığı, hizmet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Bulvarı Ümitköy Kavşağı'nda inşa edilecek yeni yerleşkenin temel atma törenini yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirecek.

Yer ve Tarih

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, temel atma töreni yarın düzenlenecek. Yeni yerleşke, Bakanlığın mevcut hizmet verdiği yerleri bir araya getirerek idari ve temsil işlevlerini güçlendirecek.

Mevcut Durum ve Amaç

Dışişleri Bakanlığı ve bağlı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı halen Ankara'da 9 ayrı binada hizmet veriyor. Yeni proje ile Bakanlığın tüm birimleri tek bir yerleşkede toplanacak ve kurum, temsil niteliğine uygun, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıya kavuşacak.

Finansman ve Tasarruf

Proje, tasarruf tedbirlerine uygun şekilde ve devlet bütçesine ek yük getirmeden hayata geçirilecek. Yerleşkenin finansmanı için Bakanlığa tahsisli, atıl durumda bulunan taşınmazın gelirinden faydalanılacak; böylece kamu kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanılacak.

Yapım Süreci ve Sorumlular

Yeni yerleşkenin yapımı, Dışişleri Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 27 Mart'ta imzalanan protokol kapsamında yürütülüyor. 28 Temmuz'da TOKİ tarafından gerçekleştirilen yapım ihalesinin ardından, inşaat çalışmalarına fiilen 15 Ağustos'ta başlandı ve projenin 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Mimari ve Teknik Özellikler

Özgün ve anıtsal mimariye sahip olacak yerleşke, diplomatik faaliyetlere uygun bir anlayışla tasarlandı. Yaklaşık 300 bin metrekare kapalı alan ile yüksek güvenlik standartları, gelişmiş fiziki ve teknolojik altyapı öne çıkacak.

Çevre dostu yaklaşım benimsenen projede çok sayıda toplantı salonu, açık tören alanı, müze-sergi alanı ve sosyal mekanlar yer alacak. Yerleşke, üretkenliği, iletişimi ve kurumsal aidiyeti güçlendiren bir merkez olarak dizayn edildi.

Temsil ve Kurumsal İtibar

Yerleşke, çağdaş mimarisi ve yenilikçi tasarımıyla yabancı konukların kabul edileceği temsil alanlarına sahip olacak; böylece Türkiye'nin ve Dışişleri Bakanlığı'nın kurumsal itibarını yansıtacak ve modern, güvenli bir çalışma ortamı sunacak.

