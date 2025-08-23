Dışişleri: Gazze Kıtlığı, İsrail’in İhlallerinin Cezasızlığıyla Derinleşti

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki Kıtlığa İlişkin Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'de yaşanan kıtlık hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, durumun nedenleri ve uluslararası kurumların raporlarına yapılan atıflar detaylandırıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in söz konusu rapora atıfla yaptığı açıklamaların "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını" bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

"İsrail’i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır."

Açıklamada ayrıca, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulması gerektiği belirtildi. Bakanlık, bu hususların uluslararası hukukun ve insanlığın en temel yükümlülükleri olduğuna dikkat çekti.

Son olarak açıklamada, "Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir." ifadesi yer aldı.

IPC raporu

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulanmıştı.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.