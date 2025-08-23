DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.694.153,8 1,66%

Dışişleri: Gazze Kıtlığı, İsrail’in İhlallerinin Cezasızlığıyla Derinleşti

Dışişleri Bakanlığı, IPC raporu ve BM açıklamalarına atıfla Gazze'deki kıtlığın İsrail'in savaş suçlarının cezasız bırakılmasının sonucu olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:28
Dışişleri: Gazze Kıtlığı, İsrail’in İhlallerinin Cezasızlığıyla Derinleşti

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki Kıtlığa İlişkin Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze'de yaşanan kıtlık hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, durumun nedenleri ve uluslararası kurumların raporlarına yapılan atıflar detaylandırıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in söz konusu rapora atıfla yaptığı açıklamaların "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Gazze'de Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını" bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

"İsrail’i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır."

Açıklamada ayrıca, Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulması gerektiği belirtildi. Bakanlık, bu hususların uluslararası hukukun ve insanlığın en temel yükümlülükleri olduğuna dikkat çekti.

Son olarak açıklamada, "Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir." ifadesi yer aldı.

IPC raporu

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulanmıştı.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu
2
İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu
3
Malatya'da Orman Yangını: Doğanyol Akkent'te Müdahale Sürüyor
4
Kuşadası'nda Tur Minibüsü Devrildi: 7 Yabancı Turist Yaralandı
5
Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)
6
Hamas'tan Mescid-i Aksa Çağrısı: Arap ve İslam Alemine 'Sahip Çıkın'
7
ABB'den 'Mondros Limanı'ndan Sakarya Nehri'ne' Konferansı — Sakarya Meydan Muharebesi 104. Yılı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı