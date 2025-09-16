Dışişleri: İsrail'in Gazze Kara Harekâtı 'Soykırım Planlarının Yeni Aşaması'

Yayın Tarihi: 16.09.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 16:26
Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze şehrinde kara harekatı başlatmasının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşaması olduğunu bildirdi.

İsrail'in, Gazze şehrinde kara harekatı başlatması, Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşamasıdır.

Açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucunda sığınabildiği ender yerlerden olan ve bir milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Gazze şehrine yönelik kara harekatının devam eden katliamları daha da artıracağı, yüz binlerce Filistinlinin yeniden yer değiştirmesine yol açacağı ve Filistinlilerin acılarını daha da derinleştireceği vurgulandı.

Ayrıca, uluslararası toplumun rehine-tutuklu takasını ve insani yardımların kesintisiz erişimini de sağlayacak bir ateşkes anlaşması için gayretlerinin sürdüğü bir dönemde başlatılan kara harekatının, İsrail'in ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koyduğu kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin sağlanması için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesinin elzem olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu amaç doğrultusunda, uluslararası hukuka saygılı ülkelerle işbirliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu kara saldırılarını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını açıklamıştı. Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını açıklamıştı.

