Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'dan Gazze Açıklamaları

Fuat Oktay ve Leonid Slutskiy Görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Rus mevkidaşı Leonid Slutskiy ile bir araya gelerek Gazze'deki durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Gazze Katliamı ve İnsanlık Onuru

Oktay, Gazze'deki devam eden katliamların bir an önce durdurulması gerektiğinin altını çizerken, "Bu kara lekenin insanlık tarihinden silinmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

İlişkilerin Önemi ve İşbirlikleri

Görüşme öncesi bir konuşma yapan Oktay, Türkiye'nin, Rusya ile ikili ilişkilerini geliştirmede kararlı olduğunu vurguladı. Araştırma, turizm ve enerji alanlarındaki iş birliklerinin arttırılması gerektiğini belirtti.

Parlamenter Diplomasi ve Ortak Çalışmalar

Oktay, ayrıca, iki ülke parlamentoları olarak, terörle mücadele ve diğer önemli konularda birlikte çalışmanın önemini vurgulayarak, bu konuda gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Slutskiy'nin Değerlendirmeleri

Leonid Slutskiy ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesinin yanı sıra Suriye gibi güvenlik konularının ele alınması gerektiğini kaydetti. Ayrıca, Slutskiy, Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için tüm güçlerini seferber etmeleri gerektiğini belirtti.

Görüşmeler, basına kapalı olarak devam ederken, her iki taraf da işbirliği fırsatlarının artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (⁠TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (solda), Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy (sağda) ile meclisteki makamında bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (⁠TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (solda), Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy (sağda) ile meclisteki makamında bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (⁠TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (solda), Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy (sağda) ile meclisteki makamında bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (⁠TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (solda), Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy (sağda) ile meclisteki makamında bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (⁠TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (solda), Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy (sağda) ile meclisteki makamında bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (⁠TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (solda), Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy (sağda) ile meclisteki makamında bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (⁠TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (solda), Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy (sağda) ile meclisteki makamında bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (⁠TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay (solda), Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy (sağda) ile meclisteki makamında bir araya geldi.