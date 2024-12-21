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Dışişleri: Magdeburg'daki Saldırıda Yaralanan Türklerin Hayati Tehlikesi Yok

Almanya'nın Magdeburg kentinde saldırıda yaralanan 2 Türk vatandaşının durumu iyiye gidiyor, hayati tehlikeleri yok.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 10:23
Dışişleri: Magdeburg'daki Saldırıda Yaralanan Türklerin Hayati Tehlikesi Yok

Dışişleri Bakanlığı'ndan Magdeburg Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, Almanya'nın Magdeburg kentinde meydana gelen Noel pazarındaki saldırıda yaralanan iki Türk vatandaşının hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi. Bakanlık, yaralıların tedavi sürecinin devam ettiğini ve durumlarının yakından izlendiğini duyurdu.

Yaralıların Durumu İyi

Destek Merkezinin konuya ilişkin X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir" ifadesi yer aldı.

Saldırı Detayları

Magdeburg'da bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu meydana gelen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirmiş ve 60'tan fazla kişi yaralanmıştır. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılmıştır.

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