Dışişleri'nden Ramform Hyperion Tepkisi: GKRY'nin Tek Yanlı Yetki İddiasına Sert Uyarı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı geminin Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Kıbrıs Türk halkının da eşit hak sahibi olduğu kıta sahanlığında izinsiz faaliyet yürüttüğünü açıkladı.

Bakanlık Açıklaması

Keçeli, soru üzerine yaptığı açıklamada, "Yalnızca Kıbrıs Rum halkını temsil eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Kıbrıs Türk halkı adına Ada’nın etrafında tek taraflı tasarrufta bulunma yetkisi yoktur." ifadelerini kullandı. Ayrıca, KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin kayıtlı görüşlerinin paylaşıldığını belirtti.

KKTC'nin Tepkisi

KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, GKRY'nin Ramform Hyperion aracılığıyla, KKTC tarafından TPAO'ya tahsis edilen hidrokarbon ruhsat sahalarında izinsiz faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, söz konusu geminin KKTC'nin izni olmaksızın icra ettiği faaliyetler ve GKRY'nin yayınladığı NAVTEX mesajları protesto edildi.

Açıklamada geminin bir an önce izinsiz faaliyetine son vermesi ve kıta sahanlığını terk etmesi talep edilerek, geminin KKTC makamlarından izin alması gerektiği vurgulandı. KKTC mesajında ayrıca, "Kıbrıs Türk halkı Ada ve etrafı ile ilgili atılacak tüm adımlarda eşit söz ve hak sahibidir." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin Tutumu

Keçeli, Türkiye'nin KKTC makamlarının ortaya koyduğu haklı tepkiyi desteklediğini belirterek, üçüncü tarafları GKRY'nin uzlaşmaz tutumuna destek olmak yerine diyalog ve işbirliğini teşvik etmeye davet etti: "Bu vesileyle, üçüncü tarafları GKRY’nin uzlaşmaz tutumuna destek olmak yerine diyalog ve işbirliğini teşvik etmeye davet ediyoruz."