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Dışişleri Sözcüsü Keçeli: PKK, Irak’ın Egemenliğini İhlal Ediyor

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, PKK'nın 2 Irak askerini öldürmesini kınadı ve Irak’ın ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 20:28
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: PKK, Irak’ın Egemenliğini İhlal Ediyor

Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den PKK Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, PKK terör örgütünün Türkiye ve Irak’ın ulusal güvenliğine yönelik ciddi tehditler oluşturduğunu vurguladı. Keçeli, bu bağlamda 2 Irak askerinin PKK tarafından öldürülmesine dair yaptığı açıklamada, "PKK terör örgütü, Irak’ın egemenliğini ihlal etmektedir ve bu saldırı, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklama Sosyal Medyada Paylaşıldı

Keçeli, 2 Irak askerinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak X sosyal medya platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. Irak Hudut Kuvvetleri KomutanlığıDohuk'ta PKK'nın düzenlediği bir saldırıda yaşamını yitirmesinin derin üzüntü yarattığını belirten Keçeli, ayrıca Irak halkına başsağlığı ve şehit düşen askerlere Allah’tan rahmet dileklerinde bulundu.

Ortak Mücadele Vurgusu

Keçeli, terörle mücadelede Irak’la ortak hareket etmeye devam edeceklerini sözlerine ekleyerek, "Teröre karşı verdiğimiz mücadelede Irak ile dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Irak'ın Duhok kentinde dün itibarıyla gerçekleşen bu üzücü olay, PKK'nın bölgedeki faaliyetlerinin ciddi sonuçlar doğurabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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